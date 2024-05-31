Замы главы, начальники теротделов и депутаты Истры совершил объезды территорий

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В Истре прошли объезды территорий заместителями главы, начальниками территориальных отделов, депутатами Совета депутатов городского округа Истра проводятся в нашем округе регулярно. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе объезда территорий жители задавали вопросы по благоустройству и содержанию дворов, в частности окосу территорий, где-то высадке деревьев и кустарников, а где-то обрезке порослей.

Также поднимались вопросы социально-экономического развития округа, вопросы здравоохранения, возможность получения социальных услуг.

Жителям многоквартирных домов и частного сектора напоминали о необходимости соблюдения правил безопасности не только в своем жилье, но и на улице, в местах отдыха. С началом летних каникул актуальный вопрос и детской безопасности.

Традиционно в топе вопросов — проведение ремонтных работ многоквартирных домов и другие вопросы ЖКХ.

На все вопросы даются ответы, многие предложения берутся в работу, устанавливается обратная связь с жителями.

Несомненно, такие встречи с жителями в округе будут продолжены. Ознакомиться с графиком объездов можно у сотрудников территориальных отделов администрации городского округа Истра.

Контакты размещены на официальном сайте во вкладке «Территориальное управление».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.