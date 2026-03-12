Замуровали вход: приезжие выкупили полдома у матери с 2 дочками и начали стройку

сегодня в 08:45

Приезжие купили полдома в Ярославской области у матери-одиночки и выживают ее

Приезжие приобрели половину дома у матери Марии с двумя дочерями и решили устроить для них ад в Ярославской области. Новая семья снесла части дома без согласования и начала стройку, сообщает « Русская община ».

Перегородки сделаны не были. На освободившейся территории приезжие построили двухэтажный дом из газоблоков.

Мария пожаловалась, что зимой в доме очень холодно. На ее половину теперь падает снег с крыши.

Из-за этих факторов Мария переехала жить в квартиру.

Дом расположен в центре поселка Петровское Ростовского района Ярославской области, то есть в местности культурного и исторического наследия.

При этом некоторую часть дома новая семья решила возвести на земле, которая, согласно закону, находится в собственности у Марии. Они замуровали вход на летнюю террасу стеной собственного дома.

Новые соседи предлагают выкупить у Марии ее долю за 300 тыс. рублей. Женщину защищают юристы «Русской общины».

Благодаря обращениям администрация района нашла нарушения. Был подан иск о признании объектов самовольными постройками и их сносе. С семьи приезжих хотят взыскать неустойку и компенсацию. Суд запланирован в Ростове Великом 23 марта.

