Замуровали вход: приезжие выкупили полдома у матери с 2 дочками и начали стройку
Приезжие приобрели половину дома у матери Марии с двумя дочерями и решили устроить для них ад в Ярославской области. Новая семья снесла части дома без согласования и начала стройку, сообщает «Русская община».
Перегородки сделаны не были. На освободившейся территории приезжие построили двухэтажный дом из газоблоков.
Мария пожаловалась, что зимой в доме очень холодно. На ее половину теперь падает снег с крыши.
Из-за этих факторов Мария переехала жить в квартиру.
Дом расположен в центре поселка Петровское Ростовского района Ярославской области, то есть в местности культурного и исторического наследия.
При этом некоторую часть дома новая семья решила возвести на земле, которая, согласно закону, находится в собственности у Марии. Они замуровали вход на летнюю террасу стеной собственного дома.
Новые соседи предлагают выкупить у Марии ее долю за 300 тыс. рублей. Женщину защищают юристы «Русской общины».
Благодаря обращениям администрация района нашла нарушения. Был подан иск о признании объектов самовольными постройками и их сносе. С семьи приезжих хотят взыскать неустойку и компенсацию. Суд запланирован в Ростове Великом 23 марта.
