Зампрокурора Реутова провел встречу с жителями
Зампрокурора Реутова Арман Яразян провел встречу с жителями муниципалитета, которые озвучили наболевшие проблемы городского округа, сообщает пресс-служба ведомства.
Заместитель прокурора взял все факты на контроль, и обещал, что по каждому будет организована проверка.
Кроме того, жители получили индивидуальные консультации. Им разъяснили порядок обращения в органы прокуратуры, а также подробно рассказали о полномочиях прокуроров и о том, с какими вопросами можно приходить на прием.
Говорили и о безопасности: граждан предостерегли от действий, которые могут сделать их жертвами мошенников и киберпреступников.