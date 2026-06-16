Зампрокурора Реутова провел встречу с жителями

Заместитель прокурора взял все факты на контроль, и обещал, что по каждому будет организована проверка.

Кроме того, жители получили индивидуальные консультации. Им разъяснили порядок обращения в органы прокуратуры, а также подробно рассказали о полномочиях прокуроров и о том, с какими вопросами можно приходить на прием.

Говорили и о безопасности: граждан предостерегли от действий, которые могут сделать их жертвами мошенников и киберпреступников.