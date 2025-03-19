Зампред Мособлдумы провел мониторинг капремонта ДШИ «Гармония» в Наро-Фоминске

сегодня в 12:58

В рамках реализации Народной программы и поддержке партийного проекта «Культура малой Родины», заместитель председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов совместно с членами партийного актива, директором детской школы искусств «Гармония» Светланой Подоплеловой, представителями Комитета по культуре, спорту и работе с молодежью и родительской общественностью, осмотрели ход строительных работ, передает пресс-служба партии.

«Напомню, капитальный ремонт здания был начат в 2024 году. На данный момент уже проведена перепланировка здания. Это позволит повысить эффективность использования помещений школы. Кроме того, в школе искусств появится звукоизолированное помещение для индивидуальных занятий», — рассказал Олег Рожнов.

Также в ходе капремонта запланированы работы по обновлению фасада школы. В рамках проекта кабинеты оснастят новым оборудованием и удобной мебелью.

«Отмечу, что все работы идут согласно графику. Сдача объекта намечена на середину августа 2025 года», — добавил Рожнов.

Партийный проект «Культура малой Родины» направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Призван обеспечить доступ жителей Наро-Фоминского городского округа к участию в культурной жизни, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования, осуществляя поддержку юных дарований.

Члены Наро-Фоминского отделения партии «Единая Россия», держат на особом контроле капремонт социальных объектов, регулярно выезжают с проверкой качества и темпов работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.