Зампред Мособлдумы Наумов поучаствовал в празднике Первомая в Москве

Зампредседателя Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов 1 мая в Москве вместе с коммунистами, комсомольцами, союзниками и сторонниками компартии принял участие в праздничной акции, посвященной Дню международной солидарности трудящихся. Мероприятие проводилось в формате встречи депутатов КПРФ с избирателями. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

История праздника Первомая уходит корнями в далекое прошлое. С 14 июля 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго 1 мая 1886 года принял решение о проведении в этот день ежегодных демонстраций трудящихся и объявил 1 мая — Днем солидарности рабочих всего мира.

В современной России большинство граждан вспоминают советские демонстрации, маевки.

Александр Наумов отметил, что праздник 1 мая — Международный день солидарности трудящихся. Этот праздник - гордость за историю нашей страны.

«Первомай стал символом справедливости, солидарности, самых светлых надежд на преобразование мира во благо человека труда. 1 мая любим всеми тружениками нашей многонациональной Отчизны, и по праву считается всенародным! Поэтому народы России вместе, плечом к плечу, воюют против фашизма на СВО. Только сплоченность, и солидарность позволит вновь установить и укрепить социальную справедливость и возродить экономическую мощь нашей страны», — отметил парламентарий.

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