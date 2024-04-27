Замминистра территориальной политики Подмосковья посетила подшефный регион в ДНР

Замминистра территориальной политики Подмосковья Юлия Ольшанская поздравила жителей подшефного округа с 10-летием Донецкой Народной Республики (ДНР). Она посетила Новоазовский муниципальный округ и приняла участие в торжественном мероприятии и работе круглого стола, посвященного 10-летней годовщине республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики.

В сентябре 2022 года на референдуме народ Донбасса сделал свой выбор — стал субъектом Российской Федерации. 7 июля 2022 года между администрацией Новоазовского района и правительством Московской области было подписано соглашение о сотрудничестве, которое стало отправным документом и положило начало активному взаимодействию между Новоазовским районом и шефом-регионом во всех без исключения сферах социально-экономического развития.

Сразу после освобождения населенных пунктов района строители незамедлительно приступили к восстановлению социальных и инфраструктурных объектов, начался ремонт поврежденного многоквартирного жилого фонда, изношенного асфальтного покрытия городских и муниципальных автомобильных дорог, стартовал долгожданный капремонт Новоазовской центральной районной больницы, которая теперь соответствует самым высоким требованиям медицинского обслуживания.

За эти неполные два года подрядными организациями Московской области восстановлено 54 объекта, в 2024 году будет восстановлено еще 18. На данный момент подрядчики приступили к капремонту Новоазовской школы № 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно поставлять на передовую все, что там необходимо.

«Это могут быть оснащение, дополнительная одежда и оборудование, и печки, и продукты, и рисунки», — сказал Воробьев.