Замглавы Балашихи Дмитрий Варнавский провел встречу с жителями микрорайона Авиаторы в формате «Выездной администрации»

Жители микрорайона смогли задать интересующие их вопросы представителям профильных управлений администрации, которые касались транспортной доступности, медицинского обслуживания, жилищной политики и других важных тем, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы провели такие „Выездные администрации“ практически во всех микрорайонах. Работали весь прошлый год и в этом году продолжим проводить такие встречи. Работа постоянная, люди уже привыкли и знают, что это такое, какой это формат и что можно задать свои вопросы всем управлениям и приглашённым лицам», — рассказал заместитель Главы городского округа Балашиха Дмитрий Варнавский.

Также на приеме жителей присутствовали заместитель Главы городского округа Балашиха Алексей Ковалев и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Виталий Белый.

«Выездная администрация» — это формат встреч представителей местной власти с жителями городского округа для совместного обсуждения различных вопросов, интересующих население.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.