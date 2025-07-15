Массовое внедрение цифрового рубля в России начнется с 1 сентября 2026 года

Массово внедрять цифровой рубль в России будут с 1 сентября 2026 года. Госдума РФ приняла закон, который указывает срок постепенного подключения банков и торговых компаний к новому способу оплаты до сентября 2028 года, сообщает пресс-служба Центробанка России.

С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки РФ должны будут предоставить своим клиентам возможность создавать цифровые кошельки, расплачиваться за услуги, товары, переводить средства и совершать иные операции. В это же время подобные операции должны будут проводить компании с выручкой более 120 млн рублей, если обслуживаются в этих финансовых учреждениях.

С 1 сентября 2027 года аналогичное правило распространится для банков с универсальной лицензией и их клиентов из списка торговых компаний с годовой выручкой больше 30 млн рублей. С 1 сентября 2028 года к системе должны подключиться остальные банки и продавцы с выручкой меньше 30 млн рублей в год.

Принимать оплату с помощью цифровых рублей должны будут даже те торговые точки, где выручка за год меньше 5 млн рублей.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сказал, что пока не понимает преимуществ цифрового рубля. Ему неясно, для чего валюта нужна физическим лицам и банкам вместе с предприятиями.