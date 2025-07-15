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Сбой произошел на БКЛ в метро Москвы

Сбой произошел на Большой кольцевой линии в московском метро. На станции «Хорошевской» скопилась толпа людей, рассказали РИАМО пассажиры.

Люди не могут попасть в поезд.

По громкой связи сообщили, что поезда идут с увеличенным интервалом в сторону от станции «Хорошевская» до «Савеловской».

Ранее тропический ливень затопил один из поездов на открытом участке московского метро на Замоскворецкой линии. Его сняли с путей для проверки.