Сбой произошел на БКЛ в метро Москвы
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Сбой произошел на Большой кольцевой линии в московском метро. На станции «Хорошевской» скопилась толпа людей, рассказали РИАМО пассажиры.
Люди не могут попасть в поезд.
По громкой связи сообщили, что поезда идут с увеличенным интервалом в сторону от станции «Хорошевская» до «Савеловской».
Ранее тропический ливень затопил один из поездов на открытом участке московского метро на Замоскворецкой линии. Его сняли с путей для проверки.