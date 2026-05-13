Заместитель Зарайского городского прокурора провел встречу с жителями села Чулки-Соколово

В Доме культуры села Чулки‑Соколово в Зарайске состоялись занятия по цифровой грамотности. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной проуратуры.

В первую очередь мероприятие рассчитали на молодых людей. Представители зарайской городской прокуратуры подробно разобрали с присутствующими принципы работы мошенников по телефону и в интернете, а также поделились полезными рекомендациями, как избежать уловок преступников.

Отдельно остановились на дроп‑схемах — ситуациях, когда аферисты задействуют чужие банковские карты для вывода похищенных средств. Юных слушателей проинформировали об уголовной ответственности за участие в подобных махинациях.

Для большей наглядности гостям продемонстрировали ролик, подготовленный прокуратурой Московской области. В нем показывается, как злоумышленники пытаются втянуть молодежь в тяжкие правонарушения, в том числе в теракты и диверсии.