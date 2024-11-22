Замглавы Лосино-Петровского вручила паспорта юношам и девушкам

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Вера Алексеева вручила паспорта 14-летним юношам и девушкам. Об этом сообщила пресс-служб администрации городского округа.

Акция прошла в Лосино-Петровском городском округе и собрала множество участников, среди которых были как юноши и девушки, так и представители местной администрации городского округа.

Торжественная церемония открытия мероприятия началась с исполнения гимна Российской Федерации, который задал серьезный тон всему событию. Важным моментом акции стало вручение первых взрослых документов, паспортов, 14-летним юношам и девушкам. Этот ответственный шаг символизирует переход в новую стадию жизни и важность гражданских прав и обязанностей.

С поздравлениями к молодым гражданам обратилась заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Вера Алексеева. Она подчеркнула значимость получения паспорта как важного этапа в жизни каждого человека, а также призвала молодежь активно участвовать в жизни своей страны, региона, города и проявлять патриотизм.

Таким образом, акция «Мы — граждане России!» стала не только формальным мероприятием, но и важным шагом в воспитании гражданской ответственности у подрастающего поколения. Мы надеемся, что подобные мероприятия будут способствовать укреплению патриотических чувств и уважения к государственным символам среди молодежи.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.