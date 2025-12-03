Заместитель главного врача Долгопрудненской больницы получил медаль «За содействие СВО»

Василий Усачев, заместитель главного врача по безопасности Долгопрудненской больницы, был награжден медалью «За содействие СВО». Его отметили за участие в добровольческом формировании «Ахмат» и помощь в организации гуманитарных грузов.

В январе 2023 года Усачев принял решение отправиться в зону военных действий. До этого он имел опыт военной службы и работал в сфере безопасности, в том числе с 2019 года — в долгопрудненском здравоохранении. После прохождения подготовки и медкомиссии он вошел в состав противодиверсионной группы на Луганском фронте, где занимался поимкой подрывников и сопровождением грузов. Коллектив больницы снабдил его медикаментами, а на фронте он также выполнял обязанности санинструктора.

После завершения контракта Усачев вернулся в Долгопрудный и продолжил работу в больнице. В свободное время он занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи для участников СВО, включая медикаменты, инструменты и продукты. Грузы направляются в спецназ «Ахмат», госпитали и добровольческий корпус.

Осенью 2025 года командир добровольческого корпуса генерал-майор Денис Барило вручил Усачеву медаль за содействие СВО. Сейчас в зоне специальной военной операции служат шесть сотрудников Долгопрудненской больницы — три врача и три водителя санитарных автомобилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.