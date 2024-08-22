Замдиректора департамента Минобрнауки РФ Журавлева задержали за взятку

сегодня в 12:49

Силовики задержали заместителя директора департамента Минобрнауки РФ Дмитрия Журавлева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает «Интерфакс» .

«Факт задержания Журавлева Д. В. подтверждаем», — заявили в пресс-службе министерства.

В настоящее время Журавлев находится в СИЗО. Задержанный обвиняется по ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере). Журавлеву грозит до 15 лет лишения свободы.

В ведомстве добавили, что Минобрнауки оказывает следствию все необходимое содействие.

Ранее двух полковников ФСБ осудили на 9 лет колонии строгого режима за получение взяток от католических священников в размере более 19,9 млн рублей. В ходе судебного заседания обвиняемые признали свою вину.