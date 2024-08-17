Двух полковников ФСБ осудили за получение взяток от католических священников

235-й гарнизонный военный суд Москвы приговорил двух бывших полковника спецслужбы Евгения Лобанова и Дениса Карманова к девяти годам колонии строгого режима по делу о взятке в особо крупном размере. Второй фигурант еще обвиняется в незаконном обороте оружия и боеприпасов, сообщает « Коммерсант ».

Кроме того, после отбывания наказания обвиняемым запрещено в течение трех лет занимать руководящие должности в государственных структурах. Им также назначен штраф в 39,3 млн рублей.

Оба служили во второй службе ФСБ — подразделении по защите конституционного строя. Согласно материалам дела, в 2023 году офицеры вынудили представителей храма Святого Людовика Французского на Малой Лубянке и других служащих римско-католической церкви платить им взятки. Таким образом, им удалось получить в общей сумме более 19,9 млн рублей «за покровительство в системе арбитражных судов и органах государственной власти»

Обвиняемые признали свою вину, однако настаивали на том, что не могли влиять на чиновников и судей, а потому их преступление следует переквалифицировать из взяточничества на менее тяжкое мошенничество в особо крупном размере, но суд встал на сторону обвинения.

Известно также, что Лобанов, курировавший по линии ФСБ борьбу с коррупций внутри системы МВД, ранее представал перед судом. В качестве свидетеля он проходил по первому уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток.

Задержание бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко в 2016 году вызвало большой общественный резонанс. Сообщалось, что в его квартире было обнаружено 8 млрд рублей в валюте. Следствие полагает, что с 2007 по 2016 годы в виде взяток Захарченко получил 1,4 млрд рублей. Столичный суд приговорил бывшего полковника Дмитрия Захарченко 16 годам колонии строгого режима.