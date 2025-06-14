Закрыты 40% точек по продаже алкоголя в Вологодской области

Это составляет свыше 40% от общего числа подобных торговых точек в регионе. Из 610 существовавших алкомаркетов продолжают работать лишь 357. Особенно активно процесс идет в крупных городах: в Вологде закрыли 61 из 118 точек, в Череповце — 128 из 265.

Филимонов подчеркнул, что власти не просто закрывают магазины, но и помогают предпринимателям перепрофилировать их в заведения общественного питания. Параллельно усиливается контроль за соблюдением антиалкогольного законодательства, включая борьбу с нелегальной торговлей через социальные сети.

Только за последнюю неделю в регионе закрыли три местных алкомаркета, приостановили продажу алкоголя в двух федеральных сетевых точках и ликвидировали одну нелегальную «наливайку». Эти меры являются частью системной работы по снижению уровня алкоголизации населения в Вологодской области.