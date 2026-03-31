Заключительный день «Студенческой весны» в Подольске собрал 150 участников
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Подольск
30 марта на сцене молодежного центра «Территория будущего» студенты подольских колледжей представили 25 танцевальных номеров. Составы варьировались от сольных выступлений до массовой хореографии с участием 26 человек, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.
«От нашего колледжа сегодня два номера: флэшмоб и дуэт. Для массового танца собрали активистов первого и второго курсов — среди них есть и те, кто давно занимается хореографией, и те, кто впервые вышел на сцену. Готовили номера около полугода», — поделился студент колледжа «Знание» Кирилл Шедько.
Творческая молодежь продемонстрировала разные стили: современный, народный, бально-спортивный и экспериментальную хореографию. В жюри — профессиональные хореографы и руководители танцевальных студий Подольска.
Результаты:
Гран-при:
— Коллектив «Импульс», Подольский колледж им. А. В. Никулина, ОП-2 (танцевальное направление, большие составы);
— Виктория Мызникова, Технико-экономический колледж, (танцевальное направление, соло);
Лауреаты I степени:
— Коллектив «Русская душа», Подольский колледж им. А. В. Никулина, ОП-2 (большие составы);
— Коллектив «ритмСервис», РГУТиС (большие составы);
— Коллектив «Дуэт Александры и Ивана», Профессиональный колледж «Московия» (малые составы);
— Коллектив «Сплетение», РГУТиС (малые составы);
— Злата Семенычева, Московский областной колледж информации и технологий (соло).
Церемония награждения лауреатов по итогам трех конкурсных дней пройдет 16 апреля в ДК им. Лепсе.
