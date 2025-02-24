Заявления о смерти и. о. губернатора Новгородской области оказались фейком

Распространившаяся в соцсетях информация о том, что первый заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов покончил с собой, не соответствует действительности, сообщил руководитель пресс-службы главы региона Николай Шестаков.

«Это абсолютная ложь и вранье», — написал он в своем Telegram-канале, прокомментировав «смерть» чиновника.

Ранее в соцсетях появились новости о том, что Дронов «был найден мертвым». В опубликованных постах говорилось, что чиновник якобы совершил суицид.

Эти сообщения оказались фейком. Дронов жив, он находится на рабочем месте. С чиновником все в порядке.

На фоне этого Шестаков попросил пользователей Сети доверять только проверенной информации.