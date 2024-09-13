Захарова высадила в Подмосковье около 10 саженцев в рамках акции «Сохраним лес»

В подмосковной Балашихе теперь будут расти сосны, высаженные официальным представителем МИД России Марией Захаровой в рамках акции «День в лесу. Сохраним лес», сообщает ТАСС .

«Мне кажется, что эта акция — прекрасный вклад в экологический, он же геополитический ландшафт, потому проблемы экологии сейчас выходят на первое место. Можно по-разному об этом говорить: использовать статистику, жаловаться на жизнь и судьбу, проклинать научно-технический процесс, а можно брать в руки лопату, саженцы, идти и высаживать деревья», — заявила Захарова, поблагодарив организаторов акции за такую полезную активность.

Дипломат высаживала деревья в сопровождении представителей лесничества и местной власти. В 2024 году в рамках осенней лесовосстановительной кампании в России планируют высадить около 70 млн деревьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.