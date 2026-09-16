Захарова назвала Вована и Лексуса «щелкателями масок»

Представитель МИД России Мария Захарова сравнила пранкеров Вована и Лексуса со Щелкунчиком за умение «раскалывать чужие маски», сообщает «Царьград» .

Мария Захарова выступила на панельной дискуссии «Образ России в мировом информпространстве», которая прошла в рамках международного фестиваля молодежи. Представитель МИД России сравнила пранкеров Вована и Лексуса со Щелкунчиком.

«Мы их знаем как Вована и Лексуса. В мировой культуре есть Щелкунчик. Я думаю, что эти двое — щелкатели масок», — заявила Захарова.

Дипломат ранее положительно отзывалась о пранкерах. В 2022 году она назвала их заслуженными «мастерами телефонной дипломатии», а также вручила им главную награду Первой национальной премии интернет-контента и приз в спецноминации «Мир должен знать».

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