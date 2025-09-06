Загадочный химический запах окутал Петербург

Несколько районов Санкт-Петербурга столкнулись с непонятным химическим запахом, который местные жители сравнивают с горелой проводкой, йодом или хлоркой. Как сообщают подписчики SHOT, неприятные ощущения фиксируются в Центральном, Невском, Приморском, Петроградском, Фрунзенском и Колпинском районах города. Некоторые горожане жаловались на слезящиеся глаза и характерный привкус во рту, «будто лизнули черный перец».

По предварительным данным мобильной экологической службы, с которой связался канал «78», причина может быть связана с неблагоприятными метеорологическими условиями — отсутствием ветра, которое способствует накоплению в воздухе продуктов жизнедеятельности города. Специалисты прогнозируют сохранение запаха в течение двух дней, но при этом утверждают, что превышений по загрязнению не зафиксировано.

Точное происхождение химического запаха пока остается невыясненным, а власти пока не дали официальных комментариев по ситуации.