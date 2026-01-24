Забег со страусом: птица сбежала с частной фермы в Ленинградской области

Страус сбежал с частной фермы в Ленинградской области. Хозяйка была вынуждена устроить забег, чтобы поймать птицу, сообщает 112 .

Инцидент произошел на новогодних праздниках. Страус сбежал примерно в 9 утра в заснеженное поле. Его вернули домой спустя несколько часов.

На опубликованных кадрах видно, как женщина бегает за страусом по заснеженному полю и пытается его поймать.

«Это же надо так убежать. Самое время нам как раз сейчас страусов ловить. <…> Мальчик это, видишь, какие он низкие звуки издает», — заявила автор видеоролика Ирина.

Ирина уже более 10 лет держит небольшую ферму, где живут три страуса. Однако убегал только один из них. Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, хозяйка установила на дверь специальный доводчик, чтобы птица всегда была в тепле и безопасности.

