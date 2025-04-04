За ситуацией с лесными пожарами в Солнечногорске следят через спутник

В Солнечногорске принимают меры по предупреждению лесных пожаров. Их обсудили с противопожарной службой в администрации округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Пожароопасный период в Подмосковье продлится до 15 ноября. До его окончания въезд в леса ограничивают шлагбаумами, а инспекторы патрулируют массивы. Они обходят пешком лесничества по 9-ти маршрутам общей протяженностью 18 км: у деревень Шахматово, Смирновки, Маслово, Бакеево, поселков Лесное озеро, Андреевка и Менделеево. Мониторить ситуацию помогают камеры, в том числе спутниковая.

«Патрулирование сопровождают профилактическими беседами с населением, раздачей информационных листовок. В них указаны основные правила безопасного пребывания в лесах и телефоны вызова служб спасения», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Еще одна важная мера профилактики — опашка. Ее проводят весной и осенью у населенных пунктов на границе с лесфондом и сельхозугодьями, где высока опасность возгорания, — деревень Маслово, Редино, Гигирево, Заовражье и Шахматово. Минерализованные полосы шириной не менее 10 метров со стороны леса создают на 12,5 км.

Кроме того, в округе продолжают оснащать пирсами водоемы для забора воды. Всего в округе 199 водных объектов, которые можно использовать для пожаротушения. Все они оборудованы подъездами.

Перед началом пожароопасного периода в Солнечногорске провели учения по эвакуации и тушению лесных пожаров.

«В ходе проведения учений и тренировок силы и средства системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций признаны готовыми к проведению пожароопасного сезона 2025 года», — сообщил заместитель главы городского округа Солнечногорск по безопасности Максим Барков.

Максим Барков рассказал, какие силы и средства в округе готовы к содействию при тушении природных пожаров. В их числе — техника и персонал МКУ «СолнСпас», МБУ «ДЭЗ» и МКП «ИК ЖКХ».

Как подчеркнули на совещании, благодаря совместной слаженной работе в округе идет положительная динамика по снижению лесных пожаров.

«В 2024 году у нас в четыре раза снизились случаи лесных пожаров — до двух происшествий; в 22,4 раза сократилась общая площадь пожаров и почти в 50 раз — ущерб», — отметил начальник ОНД И ПР по городскому округу Солнечногорск Дмитрий Нилов.

С началом пожароопасного периода в лесах Подмосковья запрещается жечь костры и оставлять горящие окурки, бутылки и осколки стекла, жечь траву. Для нарушителей предусмотрены штрафы и уголовная ответственность.

При обнаружении лесных пожаров необходимо немедленно сообщить об этом по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.