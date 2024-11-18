По данным агрегированный базы центра «Профессии будущего», актер на роль Деда Мороза может получить от 120 до 200 тыс. рублей за сезон, сообщила РИАМО карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

«Итоговая сумма будет зависеть от количества заказов и отработанных часов. За эти деньги артисту нужно приезжать к клиентам на дом, поздравлять детей и проводить праздничную программу. Новые костюмы и машина с водителем предоставляются», — сказала Бухвалова.

Она добавила, что чаще всего таких специалистов нанимают отели, ивент-агентства, торговые центры, школы и частные лица. В это же время доход Снегурочки оказался значительно меньше. В среднем за сезон можно заработать 70 тыс. рублей, а максимум — 90 тыс. рублей. При этом вокальные и танцевальные навыки актрисы будут плюсом.

«Роль Деда Мороза или Снегурочки — один из популярных способов подработки в новогодний сезон. Как правило, он начинается 1 декабря и продолжается до конца января. Многие вакансии не требуют актерского мастерства, однако работодатели обращают внимание на опыт работы с детьми. Также предпочтение отдается творческим и доброжелательным кандидатам, которые умеют создавать атмосферу праздника», — уточнила эксперт.

Бухвалова заключила, что основной доход, как правило, приносят корпоративы и утренники. В главную новогоднюю ночь выступление таких актеров стоит дороже всего, однако нужно помнить о разнице в зарплатах между столицей и регионами.

18 ноября в России официально празднуют День рождения Деда Мороза. Считается, что именно в этот день на его вотчине — в Великом Устюге — начинается настоящая зима, ударяют морозы. Точный возраст зимнего волшебника неизвестен. Но он предстает в разных образах уже более 2 тыс. лет. Сначала он был известен как восточнославянский духа холода Трескун, затем как персонаж сказок Морозко или Мороз Иванович.