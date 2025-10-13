За прошедшие две недели «Мособлводоканал» провел порядка 1 600 исследований воды

Мониторинг состояния водных ресурсов проводится сотрудниками предприятия на регулярной основе. Контроль осуществляется на каждом этапе движения воды: пробы берутся на станциях водоподготовки, насосных станциях, водопроводных системах, включая точки ввода в многоквартирные дома, а также на артезианских скважинах. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Так, за прошедшие две недели: отобрано и проанализировано проб по питьевой воде и — по сточным водам.

Цель таких исследований заключается в обеспечении соответствия воды санитарным нормам и правилам, чтобы своевременно выявлять изменения в составе и в дальнейшем корректировать процесс очистки.

Проверяются следующие характеристики:

физико-химические свойства

биологические показатели

температурные условия и наличие примесей.

Таким образом, благодаря тщательному контролю и регулярным исследованиям сотрудники «Мособлводоканала» обеспечивают устойчивое функционирование водоисточников, а вода, поступающая жителям Подмосковья, является безопасной.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.