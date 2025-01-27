За год в ХМАО на переработку отправили более 236 кг макулатуры

В 2024 году жители Ханты-Мансийского автономного округа отправили на переработку 236 295 кг макулатуры в экоцентры «Югра Собирает», что позволило сохранить более двух миллионов деревьев. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

С ростом экологической осознанности в регионах появляются не только места для приема вторсырья, но и площадки для обучения защите природы. В прошлом году такой экоцентр открылся в Сургуте. Жители округа в 2024 году передали туда 236 295 кг макулатуры, спасая таким образом огромное количество деревьев. Это пример участия каждого в циклической экономике и уменьшении экологического следа, утверждает Денис Буцаев, глава РЭО.

Экоцентры «Югра Собирает» работают в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. Макулатура — наиболее востребованная среди 15 видов вторсырья, принимаемых в сети. Сбор также осуществляется для стекла, крышечек, пластика и батареек.

Экопросветительская площадка в Сургуте объединяет точки приема вторсырья и образовательные лектории, привлекая детей и взрослых. Владельцы приглашают экологические организации для совместных мероприятий, заметил Евгений Карелов, замглавы РЭО по региональному развитию.

Экоцентры организуют программу поощрения для школ и детсадов. Посетители могут накапливать баллы на «Экокопилку» учебных заведений за вторсырье. В 2024 году образовательные учреждения собрали рекордные объемы вторсырья, передав более 410 тонн, превысив показатели 2023 года в полтора раза. Самым активным школам и детсадам вручили дипломы и призы, такие как боксы для крышечек, лавки из переработанного пластика и плакаты о раздельном сборе.