YouTube попросил пользователей из России удалить видео про сервисы VPN

Часть российских пользователей получила уведомления от видеохостинга YouTube о том, что им следует удалить весь контент, связанный с информацией о сервисах VPN, которые помогают обходить блокировки Роскомнадзора, пишет РБК .

Площадка уведомила пользователей, что российский орган исполнительной власти внес их ролики в реестр запрещенной информации на основании части 7 статьи 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Теперь у россиян есть выбор: либо удалить запрещенный контент самостоятельно, либо компания может заблокировать ролики самостоятельно.

Всего на YouTube размещено более 300 видео с информацией, как пользоваться VPN и другими подробностями о данных сервисах.

«К настоящему моменту со стороны администрации YouTube не исполнены требования по удалению более 300 материалов, популяризующих использование VPN-сервисов и других программ для обхода блокировок доступа к противоправному в России контенту», — пояснили в Роскомнадзоре.

Правительственные поправки, вступившие в силу 1 марта 2024 года, позволяют ведомству вносить в список запрещенных любые ресурсы, связанные с обходом блокировок. Под запрет попадают не только инструкции по преодолению ограничений, но и материалы, рекламирующие подобные методы.

Теперь основанием для блокировки может стать даже простое упоминание преимуществ VPN-сервисов или размещение ссылок на их загрузку. Особое внимание уделяется ресурсам, предлагающим платные услуги по обходу блокировок и рассказывающим о способах доступа к запрещенным в России сайтам.

Публикация данных о VPN будет ограничена до осени 2029 года, при этом сохранится возможность размещать материалы только о защищенном удаленном доступе. Новые правила, вступающие в силу 30 ноября 2024 года, накладывают запрет на распространение любых статистических, научных и научно-технических сведений о виртуальных частных сетях.

Ранее сообщалось, что за первые три квартала 2024 года российские госструктуры потратили рекордную сумму на VPN-сервисы — более 14 млрд рублей. Расходы ведомств на приобретение технологий обхода блокировок показали колоссальный рост, превысив прошлогодние показатели почти в 8 раз.