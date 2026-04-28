WSJ сообщил о росте возвратов свадебных платьев в США

В США выросло число возвратов и срочных переделок свадебных платьев из-за популярности средств для снижения веса, сообщает «Царьград» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Будущие невесты часто покупают платья заранее, рассчитывая на снижение веса к дате свадьбы. Однако к моменту торжества параметры тела меняются не так, как ожидалось, и наряд оказывается мал или требует серьезной подгонки.

Из-за этого некоторые свадебные салоны начали включать в договоры пункт об отказе от претензий. Клиентки письменно подтверждают, что осознают риски покупки платья, не соответствующего текущему размеру.

The Wall Street Journal приводит пример дизайнера из Нью-Йорка Николь Гамильтон. При выборе наряда она настояла на уменьшении талии на 7,5 сантиметра по сравнению с фактическими параметрами и указала в расписке, что платье ей мало.

Представители отрасли отмечают, что салонам приходится расширять размерный ряд, чаще выполнять срочные переделки и уделять больше времени подгонке. Некоторые невесты, опасаясь изменений фигуры, откладывают покупку платья на более поздний срок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.