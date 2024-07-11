Взрывотехники Подмосковья обезвредили боеприпас времен ВОВ в Рузском округе

Заместитель начальника территориального управления № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Матох рассказал, что об опасной находке сообщили жители деревни Барынино, которые нашли ее на территории частного участка.

«Прибыв на место вызова, взрывотехники идентифицировали находку как зажигательную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Специалисты вывезли боеприпас в безопасное место и обезвредили его согласно инструкции», — пояснил Александр Матох.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.