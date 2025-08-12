Взрывотехники обезвредили боеприпас времен ВОВ в Волоколамском округе

Заместитель начальника 203-й пожарно-спасательной части Ирина Месилова рассказала, что об опасной находке сообщили очевидцы, которые при проведении реставрационных работ по обновлению брусчатки на территории Волоколамского кремля случайно обнаружили взрывоопасный предмет.

«Прибыв на место вызова, специалисты идентифицировали находку как 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны. Взрывотехники поместили боеприпас в специальный контейнер, после чего отвезли его на полигон, где обезвредили с соблюдением техники безопасности. Работники 203-й пожарно-спасательной части ГКУ МО „Мособлпожспас“ обеспечивали взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб Волоколамского округа с момента обнаружения боеприпаса и до его полной ликвидации», — отметила Ирина Месилова.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.