Взорвавшим медведя работникам рудника на Колыме дали условные сроки

Трех вахтовиков, которые украли на руднике под Магаданом взрывчатку и взорвали ей медведя, приговорили к условным срокам, пишет ТАСС .

«В Магаданской области за хищение и перевозку взрывчатых веществ с участка золотодобычи Нявленга в Ольском районе осуждены работники рудника. Началом резонансного уголовного дела послужила видеозапись расправы над медведем, размещенная фигурантами в сети Интернет», — рассказали в пресс-службе территориального управления МВД РФ.

Двум виновным дали шесть лет условного заключения и по 20 тыс. руб. штрафа, одному — пять лет и 10 тыс. руб. штрафа.

Отмечается, что изначально местом инцидента считался один из рудников в Якутии. Правоохранители начали проверять все предприятия и вышли на золотодобывающую организацию в Магаданской области. В результате были задержаны трое подозреваемых. Четвертого объявили в розыск.