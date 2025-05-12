Выставка художников-фронтовиков будет работать в музее Щелкова до 22 июня

В Щелковском историко-художественном музее в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне открылась выставка «Художники о войне. Щелковские художники-фронтовики». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В общую экспозицию объединены два самостоятельных выставочных проекта. В первом представлены произведения художников, побывавших на фронтах Великой Отечественной войны. Это люди, которые не только выжили и победили, но и сохранили свой дар отзываться на красоту и передавать ее в своем творчестве.

Второй проект содержит произведения, посвященные героям и событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Среди представленных работ есть живописные и скульптурные портреты фронтовиков, а также графичные изображения людей и событий тех лет.

В экспозиции представлены более 50 произведений, выполненных в различных техниках. Помимо работ из фонда Щелковского историко-художественного музея, на выставке можно увидеть произведения из частных коллекций: гравюру «Великая Отечественная война. Москва салютует!» М. В. Лазаревой в редкой технике меццо-тинто, живописные произведения И. К. Бажоры, картины фронтовика В. В. Рыкунова из коллекции его дочери Н. В. Рыкуновой.

Выставка продлится до 22 июня, посетить ее можно по адресу: г. о. Щелково, ул. Советская, дом № 54.

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