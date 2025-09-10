Выставка «Без срока давности» открылась в Шатурском энергетическом техникуме

Выставку, посвященную жизни людей на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны, представил студентам и педагогам архивист отдела научного использования документов Центрального государственного архива Московской области Николай Бахарев. В ее открытии приняли участие заместитель председателя местной организации ветеранов Ирина Клюкина и советник директора по воспитанию техникума Ольга Иконникова.

Экспозиция включает шесть стендов с уникальными архивными документами и фотографиями. Материалы рассказывают об оккупации Московской области, принудительных работах и угоне мирного населения в Германию, о массовых расправах и условиях жизни в оккупации. Отдельный раздел посвящен судьбам детей войны, лишенных счастливого детства. Здесь же представлены документы к Нюрнбергскому процессу, подтверждающие преступления нацистов против мирного населения.

Федеральный проект «Без срока давности» был инициирован поисковым движением России и поддержан президентом России Владимиром Путиным. Само его название подчеркивает: военные преступления не имеют срока давности, а память о жертвах фашизма и подвиге советского народа должна быть сохранена и передана будущим поколениям.

Выставка будет работать в стенах техникума до 10 октября. Ознакомиться с экспозицией может любой житель округа в часы работы учреждения. Для школьников запланированы отдельные экскурсии.

