Выпускной вечер ЦДШИ «Гармония» прошел в Наро-Фоминском округе

В концертном зале структурного подразделения Дома культуры «Восток» МАУК ЦДК «Звезда» 22 мая прошел выпускной вечер и отчетный концерт ЦДШИ «Гармония» СП «Лира» п. Васильчиново. В этом году школа выпустила юных музыкантов по специальностям фортепиано и аккордеон, сообщается на сайте администрации Наро-Фоминского горокруга.

Первой со словами поздравлений и напутствий к выпускникам обратилась директор ЦДШИ «Гармония» Светлана Подоплелова. Она поздравила всех выпускников с успешным окончанием музыкальной школы, пожелала найти свое призвание, дальнейших творческих успехов, поблагодарила родителей за понимание и терпение.

Светлана Подоплелова вручила выпускникам свидетельства об окончании музыкальной школы и грамоты за активную концертную деятельность. Затем директор ЦДШИ «Гармония» вручила почетные грамоты обучающимся за отличные успехи и высокие достижения за творческий сезон 2023–2024 гг., а также благодарственные письма родителям.

На мероприятии выпускники исполнили песни и музыкальные номера, произнесли слова благодарности школе и учителям. Каждый из ребят получил свой первый документ об образовании.

Завершил вечер праздничный концерт. В нем приняли участие обучающиеся школы и преподаватели.

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