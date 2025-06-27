Выпускной вечер прошел в ДК «Исток» города Фрязино

Во Дворце культуры «Исток» города Фрязино состоялся торжественный выпускной вечер для одиннадцатиклассников средней общеобразовательной школы № 1. В этом году стены родной альма-матер покинули 76 выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Праздничный вечер начался с традиционного вальса, который выпускники исполнили на площади перед ДК. Под звуки музыки юноши и девушки продемонстрировали грацию и торжественность момента, символизируя прощание с беззаботной школьной порой.

Церемонию вручения аттестатов провел первый заместитель главы городского округа Фрязино Сергей Горячев. Обращаясь к молодым людям, он подчеркнул, что перед ними открываются большие возможности, но и серьезные задачи. «Современный мир требует от вас знаний, инициативы и целеустремленности. Под руководством Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина наша страна динамично развивается, укрепляя свои позиции в экономике, науке и технологиях. Именно вам, молодым и талантливым, предстоит продолжать эту работу и вписывать новые страницы в историю России», — отметил Сергей Горячев.

Особый момент вечера — выступление настоятеля храма Рождества Христова города Фрязино отца Сергия. Он поздравил выпускников с важным этапом в жизни и вручил директору школы Тамаре Рябовой бюст Александра Невского — символ мудрости, мужества и верности Отечеству.

После официальной части гостей ждала развлекательная программа, в которой приняли участие как сами выпускники, так и их наставники. Танцы, песни и теплые воспоминания о школьных годах стали достойным завершением этого знаменательного дня.

Впереди у вчерашних школьников — новые горизонты: студенческая жизнь, профессиональное становление и воплощение самых смелых мечтаний. Остается пожелать, чтобы они с честью несли звание выпускников первой школы Фрязино и всегда помнили, что именно от их труда и таланта зависит будущее родного города и всей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.