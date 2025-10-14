Выплату по «Земскому работнику культуры» получил молодой сотрудник из Мытищ

Выплату по программе «Земский работник культуры» получил звукорежиссер первой категории Адамчук Иван Владимирович — сотрудник структурного подразделения Центр культуры и досуга «Марфино» МАУ ЦК «Подмосковье», г. о. Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В сфере культуры Иван Владимирович работает более семи лет. В 2023 году получил высшее образование в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный институт культуры» с присуждением квалификации «Звукорежиссер».

Иван Владимирович — высококвалифицированный специалист в области звукорежиссуры, обладающий подтвержденным опытом и экспертными знаниями. Он занимается проектированием и установкой масштабных схем звукового оборудования с применением современного профессионального оснащения и специализированного программного обеспечения.

Коллеги и руководство характеризуют его как профессионала высокого уровня, сочетающего глубокую теоретическую подготовку с практической эффективностью, и отмечают его личную ответственность, творческий подход к решению задач и активную жизненную позицию.

Программа «Земский работник культуры» инициирована президентом Российской Федерации В. В. Путиным в Послании Федеральному собранию в феврале 2024 года и разработана в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие культуры».

Программа направлена на решение кадрового вопроса учреждений культуры в малых городах и сельской местности. Ее участниками становятся специалисты, переехавшие на место работы в населенные пункты с численностью до 50 тыс. человек.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.