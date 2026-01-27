Выписка из домовой книги стала самой популярной услугой МФЦ в Клину в 2025 году

В 2025 году жители городского округа Клин чаще всего обращались в МФЦ за выпиской из домовой книги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

МФЦ городского округа Клин подвел итоги работы за 2025 год. Самой востребованной услугой стала выписка из домовой книги — ее заказали 8 115 человек. Второе место заняло оформление социальных карт Московской области, которыми воспользовались 7 780 жителей. Транспортные карты «Стрелка» обслужили 2 055 человек.

Кроме того, 2 654 семьи оформили компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги, а 668 человек получили или обновили льготный статус.

Директор МАУ «МФЦ» г.о. Клин Ирина Брусанова отметила, что процесс получения услуг максимально упрощен: заявитель авторизуется на портале uslugi.mosreg.ru через подтвержденную учетную запись ЕСИА и заполняет электронное заявление. Результат поступает в личный кабинет, а на портале размещены инструкции и подсказки для оформления заявки.

Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов СВО и их семей. В МФЦ работают специализированные окна, где предоставляют оперативные и квалифицированные консультации, а также индивидуальный подход.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.