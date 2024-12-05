Выяснилось состояние кота, которого пенсионерка едва не постирала в машинке

Кот, которого чуть не постирали в стиральной машине, уже оправился после пережитого шока. Пожилая женщина из Москвы не заметила, как питомец запрыгнул в барабан, сообщает сайт MK.Ru .

Соседи пенсионерки охарактеризовали женщину как очень внимательную и собранную, несмотря на возраст. По их словам, она ведет активную жизнь, и на первый взгляд не скажешь, что ей уже почти девяносто. Живет женщина одна, похоронив мужа девять лет назад. Дочери посещают ее, приносят продукты, а социальный работник приходит к ней дважды в неделю.

Кот, которого зовут Барсик, всегда следовал за хозяйкой и, как водится у котов, боялся воды, так что не пытался забраться в машинку. Женщина собиралась постирать кухонные полотенца, кот сидел на табурете и наблюдал. Все шло как обычно. Когда она включила стирку, ушла смотреть телевизор. Вдруг она услышала, как животное громко мяукает.

Она немедленно позвонила в экстренные службы, поскольку вода уже начала заполнять бак, а дверца машинки была заблокирована. В панике она наговорила много лишнего. Через несколько минут она пришла в себя и снова позвонила. Оператор объяснила, как слить воду для разблокировки двери. Пенсионерка все успела сделать к прибытию спасателей, а кот даже не промок, он просто испугался.

Семь лет назад в подъезде появился кот — молодой и пушистый. Пожилая женщина не планировала его брать, но он без приглашения пробрался в квартиру и остался с ней. Сейчас у них все хорошо, кот все так же бегает за хозяйкой.