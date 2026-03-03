Выгнали из храма: житель Владимира заявил на митрополита в прокуратуру

В прокуратуру Владимирской области поступила жалоба на митрополита Владимирского и Суздальского Никандра. Заявитель утверждает, что его без причин выгнали из Успенского собора, сообщает kp.ru .

Житель Владимира Григорий Максимовский подал обращение 3 марта. Он заявил, что митрополит Никандр без оснований выгнал его из Успенского собора.

2 марта митрополит издал указ, которым «в связи с открытой деятельностью, явно противоречащей духу и слову Евангельского учения, сеющей смущение в среде верных и разрушающей церковное благочиние, а также за враждебные и клеветнически вымышленные заявления», призвал раскаяться и временно отлучил Максимовского от Причастия до принесения покаяния.

Во Владимирской митрополии подтвердили факт конфликта и сообщили, что ранее Максимовский систематически допускал действия, которые, по оценке церкви, подпадают под канонические правонарушения и носили публичный характер.

«Если бы подобные действия не носили открытого и демонстративного характера, вопрос мог бы быть разрешен в частном порядке пастырским словом и личной беседой. К сожалению, в период Великого поста, когда Церковь особенно призывает к внутренней собранности и покаянию, иногда проявляются человеческие слабости и искушения, требующие ясного и ответственного пастырского реагирования. Показательно и то, что в своем обращении в органы прокуратуры, впоследствии распространенном в средствах массовой информации, он заявляет о недопустимости передачи Успенского собора верующим. Подобная позиция объективно свидетельствует о его отношении к главной святыне епархии, которое не согласуется с церковным пониманием», — сообщили в пресс-службе митрополии.

В епархии добавили, что действия митрополита носят канонический характер и не отражают его личной позиции.

