Выездной пункт приема гуманитарной помощи отработал в селе Липицы

Несмотря на каникулы, к «ДобромуДелу» активно присоединились учащиеся и педагоги Липицкой школы. Ребята принесли для бойцов продукты, вкусные подарки, любимые игрушки и письма, чтобы наши защитники помнили, что их любят и ждут дома.

Следующая остановка пункта состоится 29 июня с 11.00 до 16.00 возле ТЦ «Б-класс» в мкр. Ивановские Дворики.

Акция проводится при поддержке общественной организации «Русич» и местного отделения партии «Единая Россия».

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.