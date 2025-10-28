Выездная студия «Русского Радио» откроется на площадке «Золотого Граммофона»

30 и 31 октября «Русское Радио» выйдет в эфир с бэкстейджа Юбилейного шоу и 30-й Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон». Эксклюзивные интервью звезд, эмоции лауреатов и музыкальный праздник — в прямом эфире, передает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

На два вечера выездная студия «Русского Радио» расположится в сердце «ВТБ Арены». 30 октября здесь пройдет Юбилейное шоу в честь 30-летия «Русского Радио» и Премии «Золотой Граммофон». Уникальное музыкальное путешествие посвящено лучшим песням за три десятилетия. С 18:00 и до полуночи в эфире «Русского Радио» не будет ни рекламы, ни новостей — только музыка, отражающая культурный код целых поколений, откровения суперзвезд и праздничная атмосфера.

31 октября состоится 30-я Церемония вручения Национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон». Эфир начнется в 17:00. Впервые в истории станции Алена Бородина будет вести итоговый хит-парад с площадки мероприятия. А с 19:00 до полуночи слушателей ждет прямая трансляция церемонии и первые, самые искренние интервью лауреатов.

У микрофона в студии будут сменять друг друга ведущие «Русского Радио», ини одна интересная деталь не ускользнет от внимания аудитории.

Даже те, кто не сможет оказаться в этот вечер в «ВТБ Арене», получат уникальный шанс окунуться в незабываемую атмосферу праздника и вместе со своей любимой радиостанцией отметить ее юбилей.