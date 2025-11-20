Выездная администрация состоялась в поселке Михнево городского округа Ступино

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских с заместителями, представителями депутатского корпуса, управляющих компаний, Ассоциации ветеранов СВО и полиции 19 ноября встретился с жителями поселка Михнево и близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

К руководителю муниципалитета обратилась жена участника СВО, многодетная мать Маргарита Королева.

«Купили участок в деревне Боброво. К сожалению, я не учла, что к участку нет подъезда. Мы не можем решить эту проблему уже год. Сегодня глава округа дал поручение профильным службам. По словам дорожников, вопрос должен быть решен к лету», — поделилась Маргарита.

Жительница поселка Усады обратилась к руководителю муниципалитета с вопросом, касающимся поселкового стадиона.

«Стадион востребован. В прошлом году мы его поставили на кадастровый учет. Планировали в рамках инициативного бюджетирования подготовить проект по ремонту. К сожалению, нам пришло письмо от Главного управления культурного наследия с отказом на проведение земельных работ, так как для этой территории требуется провести экспертизу, поскольку она является объектом культурного наследия. Мы обратились к главе с просьбой помочь в проведении экспертизы. Сергей Геннадьевич откликнулся на нашу просьбу», — рассказала Дарья Антонова.

Как отмечает заместитель главы округа Максим Жуков, жителей волнует дорожный вопрос и благоустройство территорий.

«В Михнево жители озвучили вопрос об устройстве парковочного пространства на улице Московская. Постараемся включить проект в план работ на 2026 год, расширим парковку. Жительница поселка обратилась с просьбой сделать тротуар от остановки до школы. Решим вопрос в этом году», — рассказал заместитель руководителя муниципалитета.

К главе округа также обращались с вопросами, связанными с имуществом, ЖКХ и здравоохранением.

«В поселке Михнево зарегистрировано более 12 000 жителей, в летний период здесь проживает больше людей. На территории округа ведем большую работу по модернизации сетей теплоснабжения. Михнево отапливается от 4-х котельных, в будущем мы планируем заменить их. Одну БМК установим в середине декабря. Продолжаем работы по строительству современной котельной, это поможет нам уйти от котельной завода „Климатехника“, — рассказал Сергей Мужальских.

По словам руководителя муниципалитета, жители также ждут завершения ремонта медицинских учреждений.

«Капитально ремонтируем три объекта. Вопрос находится на контроле в министерстве здравоохранения региона. Поликлиника в поселке Малино готова на 98%. Две недели назад к работам приступила клининговая компания. Капремонт продолжается в здании михневской поликлиники, где будет вестись прием детского и взрослого населения. Ремонт планируем завершить в следующем году, новое оборудование уже закуплено. Завершение работ запланировано на третий квартал следующего года. Завершаются работы в инфекционном корпусе в Ступино», — отметил Сергей Мужальских.

Все обращения жителей приняты в работу.

Проведение выездных администраций будет продолжено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.