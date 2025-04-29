Выездная администрация прошла в школе на улице Колхозная в Ступино

В Ступино состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации, в которой приняли участие глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, депутат Московской областной Думы Андрей Голубев, а также представители структурных подразделений администрации, окружного Совета депутатов и управляющей компании. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Местные жители получили возможность обсудить актуальные вопросы, касающиеся различных сфер жизни — от земельных и имущественных вопросов до ЖКХ, дорог и благоустройства.

Активное участие в обсуждении развития территории округа приняли старосты сельских населенных пунктов. Так, староста деревни Матвейково выразила готовность жителей благоустроить сквер своими силами. Глава округа поручил профильным службам рассмотреть возможность выделения земельного участка для создания сквера.

«Жители активные, неравнодушные. Озвучивают предложения и инициативы по развитию территории округа. Вопросы, прозвучавшие сегодня, приняты в работу. Обращения, решения по которым не требуют большого финансирования, будут выполнены в этом году», — сказал Сергей Мужальских.

«С жителями деревни Четряково во главе со старостой Анной Рыбаковой порадовался завершению благого дела — по инициативе жителей в населенном пункте к 80-летию Победы на перекрестке дорог воздвигнут памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны односельчанам. Открытие памятника состоится 10 мая. Также обсудили с активом жителей вопрос ремонта дороги в деревню, которая возрождается и насчитывает уже 40 дворов.

С жителями улицы Колхозная обсудили шаги по устройству тротуара для пешеходов вдоль всей улицы. Вместе с администрацией округа объединим усилия для включения этих работ в областную программу», — отметил Андрей Голубев.

Проведение выездных администраций будет продолжено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.