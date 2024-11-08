Выездная администрация прошла на одном из крупнейших предприятий Королева

В Королеве продолжается проведение приемов жителей на предприятиях города. Такой формат уже показал свою эффективность и получил положительные отклики, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Королевцы, работающие на предприятиях, высоко оценивают возможность задать свои вопросы представителям администрации и городских служб, не покидая надолго рабочие места.

Прием в формате «Выездная администрация» на территории АО «ЦНИИмаш» провели сотрудники городской администрации, депутаты, представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, МосОблЕИРЦ, полиции, прокуратуры, налоговой инспекции, социальной защиты, городских учреждений разных сфер.

С вопросами и предложениями обратились более 40 человек. Сотрудников предприятия интересовали темы транспортного сообщения, строительства социальных объектов и благоустройства городских территорий, экономическое развитие и возможность реализации инновационных проектов, а также ближайшие планы по развитию наукограда в разных сферах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.