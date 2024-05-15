Выездная администрация Подольска прошла в Молодежном

В СДК «Молодежный» городского округа Подольск состоялся прием жителей в формате выездной администарации. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Перед началом работы выездной администрации глава городского округа Григорий Артамонов вместе с коллегами из профильных комитетов и жителями провел обход поселка Молодежный. Проверили состояние подъездов, детских площадок, общественных территорий.

Артамонов дал поручение привести в порядок входные группы домов: отремонтировать ступени, зашпаклевать межпанельные швы.

«От местных жителей часто звучали вопросы по поводу детской площадки возле дома 9. Пока покрасим и поправим существующие элементы и заменим лавочку, а уже в следующем году установим новую по программе губернатора региона Андрея Воробьева. Одобрение и согласование от наших юных подольчан уже получили. Справедливые замечания от жителей также касались и состояния асфальта на тротуарах и проезжей части, незаконно размещенной рекламы, работы уличных фонарей. Все взяли в работу. Подобные обходы сделаем регулярными, чтобы на выездной администрации сразу обсудить существующие проблемы и найти пути их решения», — сообщил руководитель муниципалитета.

В СДК «Молодежный» профильные специалисты обсудили с подольчанами возможный ремонт почтового отделения и опорного пункта полиции. Помочь в борьбе с незаконным сбросом строительного мусора обратились жители деревни Малое Толбино. Обращения взял в работу и председатель горсовета Алексей Никулин совместно с депутатами совета депутатов округа. Большинство из них касались сфер ЖКХ, благоустройства, транспорта. Успели ответить на большую часть вопросов. Остальные проработают с соответствующими ведомствами и доложат жителям о решении.

Кроме того, медики Подольской областной клинической больницы провели в СДК для всех желающих первый этап диспансеризации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.