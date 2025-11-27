Введение туристического налога рассмотрели депутаты Ступино

Заседание совета депутатов округа состоялось в Ступино 25 ноября, докладчиками по вопросам повестки выступили профильные заместители руководителя муниципалитета, сообщили в пресс-службе округа.

Заместитель главы округа — начальник управления экономики Максим Харитонов доложил об исполнении бюджета, введении туристического налога на территории округа, а также о дополнительных мерах социальной поддержки сотрудников Ступинского отдела вневедомственной охраны, исполняющих возложенные на войска национальной гвардии обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

С 1 января 2026 года на территории муниципалитета начнет действовать туристический налог. Налогоплательщиками станут юридические и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест временного проживания. Налоговым периодом признается квартал. Ставка в следующем году составит два процента от услуги по проживанию.

Власти планируют использовать эти дополнительные доходы целевым образом. Деньги пойдут на модернизацию городской инфраструктуры, создание комфортных условий для туризма, благоустройство общественных пространств и ремонт дорожной сети.

При разработке документа были учтены и социальные аспекты. Налог не будет применяться ко всем без исключения. Предусмотрен широкий перечень льготных категорий граждан, с которых плата взиматься не будет. В этот список вошли участники и ветераны специальной военной операции, Герои Советского Союза и Герои России, а также полные кавалеры ордена Славы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям региона отметил, что туризм в столичном регионе и во всей России активно развивается.

«Заметную роль в жизни нашего Подмосковья играют культурные события. Мы видим, что большое количество наших жителей любят ездить по Подмосковью, посещают туристические места и музеи и вообще российский туризм значительно растет. Это благодаря программам, возможностям и содержанию», — сказал Воробьев.

Глава региона добавил, что во многих экспозициях, как Новом Иерусалиме, Серпухове, представлены самые лучшие коллекции произведений мастеров.

Также многие места туристического притяжения продолжают развиваться, заключил губернатор.