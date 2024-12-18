ВЦИОМ: на россиян увеличилось влияние мессенджеров как источников информации

Все больше россиян предпочитает читать новости в мессенджерах, кроме того снижается доля традиционных ТВ-каналов в охвате аудитории, сообщила руководитель Медиацентра ВЦИОМ Яна Ширяева.

«Важный тренд по значимости – это максимизация роли мессенджеров как новостных источников. В 2024 году они стали основными каналами для получения новостей, особенно среди молодежи. Многие новостные агентства создали или создают в них свои каналы, чтобы быстро доносить информацию до своей аудитории», — сказала Ширяева на пресс-конференции об основных трендах 2024 года.

Она добавила, что традиционному телевидению становится все труднее бороться за внимание своего зрителя. На смену линейному приходит потоковое вещание.

Это обусловлено тем, что молодые люди хотят смотреть контент по запросу, а не с привязкой ко времени, заключила Ширяева.