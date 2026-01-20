Второклассница из Наро-Фоминска победила в экологическом конкурсе Подмосковья

Варвару Енякину из Наро-Фоминска наградили на торжественной церемонии во Дворце культуры «Яуза». Девочка победила в масштабном экологическом конкурсе Подмосковья, а ее одноклассник Дмитрий Гришин получил диплом участника.

Победителей и финалистов конкурса чествовали на традиционной «ЭкоЕлке», которая завершила шестой сезон проекта «ЭКОПодмосковье.рф». Мероприятие собрало юных экологов со всего региона, чьи работы прошли конкурсный отбор.

Жюри выбрало 250 лучших проектов из более тысячи заявок. Заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов отметил высокий уровень представленных работ и активное участие школьников в защите природы.

Варвара победила в номинации «Спасенные питомцы» благодаря семейной истории о появлении в доме четвероногого друга по кличке Зевс. Организаторы подчеркнули, что такие личные истории доказывают: экология начинается с заботы и ответственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.