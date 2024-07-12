Встреча с жителями в формате выездной администрации пройдет в Озерах в пятницу

12 июля в городе Озеры состоится встреча с жителями в формате выездной администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга Коломна.

Свои вопросы участники смогут задать главе городского округа Коломна Александру Гречищеву, заместителям главы по направлениям, представителям различных организаций округа.

Встреча запланирована в 15:00 по адресу: г. Озеры, ул. Ленина, д. 20 (ДК «Текстильщик»).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.