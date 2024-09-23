Встреча с жителями в формате выездной администрации пройдет в Люберцах
Фото - © администрация г.о. Люберцы
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков 26 сентября проведет встречу с жителями в формате выездной администрации в школе «Созвездие» по адресу: Люберцы, ул. Солнечная, д. 1, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«Уважаемые люберчане, 26 сентября проведем встречу с жителями в формате выездной администрации. Вы сможете задать интересующие вопросы всем ответственным лицам. Приглашаю всех желающих», — отметил Волков.
Он уточнил, что начало встречи — в 18:00.
График встреч можно узнать на сайте администрации: люберцы.рф. Задать вопросы смогут все желающие.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.
«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.