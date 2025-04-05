Встреча с женами бойцов СВО прошла в Ленинском округе
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В Ленинском округе прошла встреча с женами участников специальной-военной операции, ветераном СВО и волонтерами, сообщили в пресс-службе городского округа.
Главной темой обсуждения стала организация патриотических мероприятий.
«Обмен опытом очень важен, особенно, для аналитики различных проблемных вопросов, решения важных задач и составления будущих проектов», — приводятся в сообщении слова руководителя координационного военно-патриотического центра «Стратегия» Елены Перепелицы.
В рамках встречи участники поделились личным опытом в организации мероприятий, внесли предложения по их проведению в будущем.
Также состоялось вручение медали «Храни Господь мужей любимых» от «Российского союза офицеров запаса» жене участника СВО, которая является волонтером и посещает мужа в зоне боевых действий.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.