Встреча с женами бойцов СВО прошла в Ленинском округе

В Ленинском округе прошла встреча с женами участников специальной-военной операции, ветераном СВО и волонтерами, сообщили в пресс-службе городского округа.

Главной темой обсуждения стала организация патриотических мероприятий.

«Обмен опытом очень важен, особенно, для аналитики различных проблемных вопросов, решения важных задач и составления будущих проектов», — приводятся в сообщении слова руководителя координационного военно-патриотического центра «Стратегия» Елены Перепелицы.

В рамках встречи участники поделились личным опытом в организации мероприятий, внесли предложения по их проведению в будущем.

Также состоялось вручение медали «Храни Господь мужей любимых» от «Российского союза офицеров запаса» жене участника СВО, которая является волонтером и посещает мужа в зоне боевых действий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.